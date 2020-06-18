“الزعاق”: دخلنا موسم التويبع وهذه صفاته.. والأحد المقبل سيكون الأطول نهاراً في السنة

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 18 يونيو 2020 11:17 صباحاً - ‏50 دقيقة مضت أخبار السعودية 52 زيارة

قال المختص في علم الفلك الدكتور خالد الزعاق، إن موسم التويبع بدأ أمس (الأربعاء) وهو يعني وصول الشمس لأقصى ميل لها ناحية الشمال وستصل لمدار السرطان يوم الأحد المقبل.

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وأضاف الزعاق أن الأحد المقبل سيكون الأطول نهاراً والأقصر ليلاً في السنة ويستمر ذلك لمدة 3 أيام، وبعدها يبدأ الليل يأخذ حصته من النهار، مبيناً أن الحر الشديد سيأتي بعد انصراف الشمس من جهة الشمال لجهة الجنوب.

وأوضح أن موسم التويبع يشهد هبوب رياح شمالية غربية منتظمة تسمى البوارح على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وأجزاء من المناطق الغربية، وهي تبدأ من شروق الشمس وتشتد في حالة الظهيرة وعند غروب الشمس يترسب الغبار على الأشياء.

وأشار إلى أن المناطق الجنوبية في هذا الموسم ستشهد هبوب رياح تسمى الغبيرة، وهي رياح مستديمة يثور معها الغبار لمدة 3 أشهر.