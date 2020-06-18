صورة نادرة لمقبرة “حوَّاء” الأثرية بجدة.. شاهد كيف كانت نحو 77 عاماً

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 18 يونيو 2020 11:17 صباحاً - ‏60 دقيقة مضت أخبار السعودية 114 زيارة

نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة نادرة لمقبرة حواء الأثرية بمحافظة جدة، التقطت عام 1362 هـ (1943 م).

وأظهرت الصورة المقبرة وهي محاطة بسور أبيض وتقع وسط الصحراء، وتظهر الصورة أيضاً حركة الجمال التي كانت سائدة في ذلك الوقت.

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جدير بالذكر أن مقبرة حواء تقع في حي العمارية غرب جدة، ويرجح أنها سميت بهذا الاسم نتيجة اعتقاد كان سائداً عند البعض أن حواء زوجة آدم عليه السلام دفنت في ذلك الموقع.