الحصيني: أمطار متفاوتة على عسير وجازان ورياح شبه قوية ‏على الشرقية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 18 يونيو 2020 11:17 صباحاً - ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 27 زيارة
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس اليوم (الخميس) وليلة (الجمعة)، سقوط أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان وأجزاء من عمان واليمن
وأشار إلى هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج ووسط الغربية ومتوسطة شرق الرياض والشمالية والساحل الغربي.
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في توقعاتها اليوم، من استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحلين الغربي والشرقي والمنطقة الشرقية، وعلى أجزاء من وسط وشمال المملكة.
ولفتت إلى احتمالية تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير، وجازان، والباحة.
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