الحصيني: أمطار متفاوتة على عسير وجازان ورياح شبه قوية ‏على الشرقية

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 18 يونيو 2020 11:17 صباحاً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار السعودية 27 زيارة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد ‏طقس اليوم (الخميس) وليلة (الجمعة)، سقوط ‏أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات ‏عسير وجازان وأجزاء من عمان واليمن

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وأشار إلى هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية ‏والخليج ووسط الغربية ومتوسطة شرق الرياض والشمالية ‏والساحل الغربي.‏

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في توقعاتها اليوم، ‏من استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي ‏تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحلين الغربي والشرقي ‏والمنطقة الشرقية، وعلى أجزاء من وسط وشمال المملكة. ‏

ولفتت إلى احتمالية تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح ‏نشطة على مرتفعات عسير، وجازان، والباحة‎.