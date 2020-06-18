محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة ذكرى توليه الملك في بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك فيليب السادس . وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 11:46 AM Advertisements أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه الملك في بلاده القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه الملك في بلاده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة ذكرى توليه الملك في بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة بهذه المناسبة للملك فيليب السادس . وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. الكلمات المفتاحية ، القيادة تهنئ ملك إسبانيا بذكرى توليه الملك في بلاده ،

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