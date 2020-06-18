محمد بن مسعود - الدمام - 18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 11:44 AM إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 26.818 سلطنة عُمان تسجل 739 إصابة جديدة بكورونا سلطنة عُمان تسجل 739 إصابة جديدة بكورونا سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 739 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 26.818 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 119 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 13.264 حالة. الكلمات المفتاحية ، سلطنة عُمان تسجل 739 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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