، أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة.. قفزة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا في العالم ،

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أظهر عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم سجّل خلال اليوم الماضي أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة ليبلغ 176 ألفاً.
بذلك حطم مؤشر الإصابات اليومية الرقم القياسي الذي تم تسجيله في اليوم السابق والذي بلغ 139.5 ألف حالة.
ووصلت حصيلة حالات كورونا في العالم إلى 8 ملايين و349972، منها 448962 حالة وفاة و4 ملايين و73974 حالة شفاء حتى اليوم.
والدول الأكثر إصابة بالفيروس هي الولايات المتحدة مع مليونين و163.2 ألف حالة، والبرازيل (955.3 ألف) وروسيا (نحو 553 ألفاً) والهند (366.9 ألف) وبريطانيا (300.7 ألف).
وبين الدول العربية، تم رصد أكبر عدد من الإصابات في السعودية (141.2 ألف حالة)، تليها قطر (83.1 ألف)، ومصر (49.2 ألف) والإمارات (43.3 ألف)، والكويت (37.5 ألف).فيروس كورونا الجديد
أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة.. قفزة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا في العالمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-18
أظهر عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم سجّل خلال اليوم الماضي أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة ليبلغ 176 ألفاً.
بذلك حطم مؤشر الإصابات اليومية الرقم القياسي الذي تم تسجيله في اليوم السابق والذي بلغ 139.5 ألف حالة.
ووصلت حصيلة حالات كورونا في العالم إلى 8 ملايين و349972، منها 448962 حالة وفاة و4 ملايين و73974 حالة شفاء حتى اليوم.
والدول الأكثر إصابة بالفيروس هي الولايات المتحدة مع مليونين و163.2 ألف حالة، والبرازيل (955.3 ألف) وروسيا (نحو 553 ألفاً) والهند (366.9 ألف) وبريطانيا (300.7 ألف).
وبين الدول العربية، تم رصد أكبر عدد من الإصابات في السعودية (141.2 ألف حالة)، تليها قطر (83.1 ألف)، ومصر (49.2 ألف) والإمارات (43.3 ألف)، والكويت (37.5 ألف).
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
10:40 AM
عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية: بلغ 176 ألف حالة خلال اليوم الماضي
أظهر عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم سجّل خلال اليوم الماضي أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة ليبلغ 176 ألفاً.
بذلك حطم مؤشر الإصابات اليومية الرقم القياسي الذي تم تسجيله في اليوم السابق والذي بلغ 139.5 ألف حالة.
ووصلت حصيلة حالات كورونا في العالم إلى 8 ملايين و349972، منها 448962 حالة وفاة و4 ملايين و73974 حالة شفاء حتى اليوم.
والدول الأكثر إصابة بالفيروس هي الولايات المتحدة مع مليونين و163.2 ألف حالة، والبرازيل (955.3 ألف) وروسيا (نحو 553 ألفاً) والهند (366.9 ألف) وبريطانيا (300.7 ألف).
وبين الدول العربية، تم رصد أكبر عدد من الإصابات في السعودية (141.2 ألف حالة)، تليها قطر (83.1 ألف)، ومصر (49.2 ألف) والإمارات (43.3 ألف)، والكويت (37.5 ألف).
، أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة.. قفزة قياسية للإصابات الجديدة بكورونا في العالم ،
المصدر : الخليج 365
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