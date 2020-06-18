شكرا لمتابعة خبر عن 4440 جلسة قضائية عن بعد خلال يوم واحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف حساب "العدل عن بعد" عدد الجلسات القضائية التي تمت من خلال التقاضي الإلكتروني، بأنها فاقت الآلاف، حيث سجلت المحاكم العامة أعلى نسبة بـ 1918 جلسة .

وقال الحساب بأن إجمالي عدد القضايا وصل إلى 4440 جلسة قضائية عن بعد، خلال يوم واحد.

وأظهر الحساب ترتيب المحاكم المتصدرة في الجلسات المنعقدة عن بعد، فتصدرت المحاكم العامة عدد الجلسات بـ1918جلسة تلتها المحاكم الجزائية بـ1515 جلسة، والمحاكم العمالية 584 جلسة، ثم محاكم الأحوال الشخصية بـ 429 جلسة.