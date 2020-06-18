- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن 4440 جلسة قضائية عن بعد خلال يوم واحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف حساب "العدل عن بعد" عدد الجلسات القضائية التي تمت من خلال التقاضي الإلكتروني، بأنها فاقت الآلاف، حيث سجلت المحاكم العامة أعلى نسبة بـ 1918 جلسة .
وقال الحساب بأن إجمالي عدد القضايا وصل إلى 4440 جلسة قضائية عن بعد، خلال يوم واحد.
وأظهر الحساب ترتيب المحاكم المتصدرة في الجلسات المنعقدة عن بعد، فتصدرت المحاكم العامة عدد الجلسات بـ1918جلسة تلتها المحاكم الجزائية بـ1515 جلسة، والمحاكم العمالية 584 جلسة، ثم محاكم الأحوال الشخصية بـ 429 جلسة.
كانت هذه تفاصيل خبر 4440 جلسة قضائية عن بعد خلال يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.