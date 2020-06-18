أتربة مُثارة وتدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات مكة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تثير الأتربة على محافظات الليث, وبحرة, وجدة, وخليص, ورابغ, قد تتسبب في تدني مدى الرؤية. نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من رياح سطحية نشطة تثير الأتربة على محافظات الليث, وبحرة, وجدة, وخليص, ورابغ, قد تتسبب في تدني مدى الرؤية. وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة العاشرة مساءً.

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