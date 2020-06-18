شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تعلن عن حملة تصحيح 384 مركبة دودج “ تشالنجر & دورانجو ” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة اليوم الخميس عن حملة تصحيح 384 مركبة دودج “ تشالنجر & دورانجو ” موديل 2018 .

وأكدت "التجارة " أن هناك خطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود بنزين " 95" عن الوقود الفعلي للمركبة بنزين " 91" .

كما أوضحت أنه يمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الموقع هنا ، والتواصل مع الشركة المتحدة للسيارات لإستلام قسيمة وقود مجانية على الهاتف : "920010098 " .