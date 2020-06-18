شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موعد إعادة فتح جسر الملك فهد أمام المسافرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تنفذ المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عدة مشروعات تطويرية خلال فترة تعليق السفر ومنها إنشاء بوابات رسوم جديدة من الجانب السعودي بهدف رفع الطاقة الإستيعابية للمسافرين بنسبة 50% .

وحول موعد استئناف تشغيله ، أكد مدير عام مؤسسة جسر الملك فهد ، المهندس عماد المحيسن أنه حتى الآن لم تصدر توجهيات بإستئناف التشغيل إلا أن الجميع على استعداد متى صدر القرار .

وأشار أن جميع الأعمال التطويرية سنتهي الشهر الحالي ومنها بوابات رسوم للدفع الإلكتروني ، وخط سريع للشاحنات وغيرها لزيادة أعداد المسافرين وتسهيل حركتهم .