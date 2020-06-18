تطبيق توكلنا: نعتمد رقم الجوال المسجل في «أبشر».. والتعديل ممنوع

الرسائل ستظل تصل عبر القديم
أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، أنه لا يمكن تعديل رقم الجوال في التطبيق ولو تم تعديله في (أبشر).
وذكر تطبيق «توكلنا»، عبر حسابه بتويتر، أنه «أثناء التسجيل بالتطبيق سيتم اعتماد رقم الجوال الموجود في أبشر».
وأضاف تطبيق «توكلنا» أنه بعد إتمام التسجيل بالتطبيق لا يمكن تعديل رقم الجوال في التطبيق ولو تم تعديله في أبشر.
جاء ذلك ردًّا على استفسار من مواطن غيَّر رقم جواله في «أبشر»، وتأتيه الرسائل من تطبيق توكلنا على رقمه القديم، متسائلًا عن السبب.
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