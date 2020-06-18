الحصيني: أمطار متفاوتة ورياح على عدة مناطق خلال ساعات

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة ورياح نشطة بمناطق عدة خلال الساعات القادمة.

وقال الحصيني، عبر حسابه بتويتر، إنه يتوقع، اليوم الخميس وليلة الجمعة، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان وأجزاء من عمان واليمن، فضلًا عن هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية، على الشرقية والخليج ووسط الغربية، ومتوسطة على شرق الرياض والشمالية والساحل الغربي.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على طول الساحلين الغربي والشرقي والمنطقة الشرقية للمملكة، وعلى أجزاء من وسط وشمال المملكة، وسماءً غائمةً جزئيًّا، مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (عسير، وجازان، والباحة).

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