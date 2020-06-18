مصحوبة بسحب رعدية
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة ورياح نشطة بمناطق عدة خلال الساعات القادمة.
وقال الحصيني، عبر حسابه بتويتر، إنه يتوقع، اليوم الخميس وليلة الجمعة، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان وأجزاء من عمان واليمن، فضلًا عن هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية، على الشرقية والخليج ووسط الغربية، ومتوسطة على شرق الرياض والشمالية والساحل الغربي.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على طول الساحلين الغربي والشرقي والمنطقة الشرقية للمملكة، وعلى أجزاء من وسط وشمال المملكة، وسماءً غائمةً جزئيًّا، مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (عسير، وجازان، والباحة).
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: أمطار متفاوتة ورياح على عدة مناطق خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.