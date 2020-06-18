«جسر الملك فهد»: تمّ العمل لدفع الرسوم إلكترونيًا وانتهاء المرحلة الأولى من التطوير نهاية الشهر الحالي

قال الرئیس التنفیذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فھد، الرابط بین المملكة والبحرين المھندس عماد المحیسن، إنَّه لم يصدر حتى الآن أي توجیھات تتعلق بعودة حركة المسافرين والسماح بالتنقل بین الدول.

وعبر تصريحات لبرنامج «ياهلا» على قناة روتانا خليجية، أكّد المحيسن استعداد الجمیع لاستقبال العابرين متى ما صدر قرار بھذا الخصوص.

وأضاف أنَّ المشاريع التطويرية التي بدأت في الجسر خلال فترة تعلیق السفر مستمرة، وتمَّ إنجاز البوابات الإلكترونیة، فیما يتعلق بالشكل الھندسي، والتي تھدف لتحويل طريقة دفع الرسوم لتكون إلكترونیة.

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وتوقع الرئیس التنفیذي للمؤسسة العامة لجسر الملك، انتھاء المرحلة الأولى من المشاريع التطويرية نھاية الشھر الجاري.

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