في انتظار قرار لاستقبال العابرين
قال الرئیس التنفیذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فھد، الرابط بین المملكة والبحرين المھندس عماد المحیسن، إنَّه لم يصدر حتى الآن أي توجیھات تتعلق بعودة حركة المسافرين والسماح بالتنقل بین الدول.
وعبر تصريحات لبرنامج «ياهلا» على قناة روتانا خليجية، أكّد المحيسن استعداد الجمیع لاستقبال العابرين متى ما صدر قرار بھذا الخصوص.
وأضاف أنَّ المشاريع التطويرية التي بدأت في الجسر خلال فترة تعلیق السفر مستمرة، وتمَّ إنجاز البوابات الإلكترونیة، فیما يتعلق بالشكل الھندسي، والتي تھدف لتحويل طريقة دفع الرسوم لتكون إلكترونیة.
وتوقع الرئیس التنفیذي للمؤسسة العامة لجسر الملك، انتھاء المرحلة الأولى من المشاريع التطويرية نھاية الشھر الجاري.
اقرأ أيضًا:
«جسر الملك فهد»: موعد التشغيل وعودة حركة المسافرين لم يتم تحديدهما
شاهد.. ماذا حدث بمشروع البوابات الجديدة في جسر الملك فهد أثناء توقف السفر؟
كانت هذه تفاصيل خبر «جسر الملك فهد»: تمّ العمل لدفع الرسوم إلكترونيًا وانتهاء المرحلة الأولى من التطوير نهاية الشهر الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.