«الشورى» يتبنى توصية جواهر العنزي ويطالب «هدف» بمعالجة الأخطاء التقنية التي تُستبعد من «حافز»

تبنَّى مجلس الشورى في جلسته العادية السادسة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، توصيةً مقدمةً من عضوة المجلس الدكتورة جواهر العنزي بشأن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

وطالبت الدكتورة «العنزي» في توصيتها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بمعالجة الأخطاء التقنية التي تؤدي إلى استبعاد المستهدفين من إعانة حافز خلال فترة استحقاقهم وانطباق الشروط عليهم.

وتبَنَّت هذه التوصية لجنة الإدارة والموارد البشرية، وطالبت الصندوق بالعمل على تلافي حصول أي أخطاء تقنية أو بشرية تؤثر على التسجيل في برامج الصندوق أو الاستمرار في الاستفادة منها مع زيادة التوعية بالحقوق النظامية للمسجلين والمستفيدين من برامجه ومبادراته وآليات تقديم اعتراضاتهم وتظلماتهم، حال رفضهم أو استبعادهم من أي برنامج.

وفي تصريحات لـ«عاجل»، قالت عضوة مجلس الشورى، الدكتورة جواهر العنزي: إن «حافز» أحد برامج دعم الباحثين عن عمل ممن يواجهون صعوبة في الحصول على وظيفة من الجنسين، ویقدم للمستفیدین منظومة دعم متكاملة من خلال تدریب المستفید وتأهيله، فضلًا عن مخصص مالي شهري یحصل عليه لمساعدته في بحثه عن الوظيفة؛ إلا أنّه وبناء على الإنذارات الواردة إلى المستهدف یتم بموجبها استبعاده من تلك الإعانة، وهي سیاسة لا غبار عليها؛ لحثّ العاطلین على البحث عن الفرص الوظیفیة، والانخراط في الدورات.

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وأضافت، أنّه بحسب ما یرد في وسائل التواصل الاجتماعي فإنّ هناك أخطاء تقنية تؤدّي لاستبعاد المستهدفين دون وجه حق وعلیه ینبغي الانتباه لهذه الأخطاء التقنیة ومعالجتها.

وأوضحت الدكتورة العنزي، أنّ هذه التوصية تسهم في قطع الطریق أمام من یحاول خداع البسطاء والعامة ويدّعي قدرته على إرجاع الإعانة ويستنزف أموالهم مقابل ذلك، مع أنَّ الأمر بسيط ولا یحتاج إلا لمعالجة تقنیة.

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