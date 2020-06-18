السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 580 حالة إصابة جديدة بكورونا



برلين 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 580 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني أنه بذلك وصل عدد المصابين في ألمانيا إلى 187764 حالة إصابة في ألمانيا منذ بداية الأزمة، في حينن بلغ إجمالي الوفيات 8856 حالة وفاة بعد تسجيل 26 حالة وفاة.

وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين بلغ 174100 ، وذلك بعد تماثل 400 شخص للشفاء.

// انتهى //

10:24ت م

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برلين 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني أنه بذلك وصل عدد المصابين في ألمانيا إلى 187764 حالة إصابة في ألمانيا منذ بداية الأزمة، في حينن بلغ إجمالي الوفيات 8856 حالة وفاة بعد تسجيل 26 حالة وفاة.وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين بلغ 174100 ، وذلك بعد تماثل 400 شخص للشفاء.// انتهى //10:24ت م0029

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