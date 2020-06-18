السعودية اليوم / ليبيا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا ، اليوم ، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس

وقال المركز في بيان له اليوم ،إنه تسلم أمس الأربعاء، 571 عينة للكشف عن فيروس كورونا، وبعد نتائج الكشف عن الفيروس أثبتت سلبية 555 عينة بينها حالتان تماثلتا للشفاء، فيما تأكد إيجابية 16 عينة بواقع حالتين جديدتين و11 حالة لمخالطين وثلاث حالات قادمة من الجنوب .

// انتهى //

10:08ت م

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طرابلس 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا ، اليوم ، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، فيما تماثلت حالتان للشفاء.وقال المركز في بيان له اليوم ،إنه تسلم أمس الأربعاء، 571 عينة للكشف عن فيروس كورونا، وبعد نتائج الكشف عن الفيروس أثبتت سلبية 555 عينة بينها حالتان تماثلتا للشفاء، فيما تأكد إيجابية 16 عينة بواقع حالتين جديدتين و11 حالة لمخالطين وثلاث حالات قادمة من الجنوب .// انتهى //10:08ت م0025

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