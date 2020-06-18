السعودية اليوم / إغلاق وتغريم 131 منشأة لم تتقيّد بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

أغلقت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية أمس 13 منشآت تجارية، كما أنذرت وغرّمت 118 منشأة لم تتقيّد بالاشتراطات الصحية، والتدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين العملاء.

وأشارت أمانة المدينة المنورة أن بلدياتها الفرعية والضواحي تعمل على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار

وأهابت أمانة المدينة المنورة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

// انتهى //

10:03ت م

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المدينة المنورة 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأغلقت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية أمس 13 منشآت تجارية، كما أنذرت وغرّمت 118 منشأة لم تتقيّد بالاشتراطات الصحية، والتدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين العملاء.وأشارت أمانة المدينة المنورة أن بلدياتها الفرعية والضواحي تعمل على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ّ "covid-19" من خلال تكثيف الجولات اليومية على الاسواق والمحلات والمراكز التجارية لمتابعة الالتزام بتطبيق أعمال التعقيم والتطهير, والتزام العاملين بالتعليمات الوقائية, ورصد الاحتياطات المتعلقة بالسلامة الغذائية في منافذ البيع.وأهابت أمانة المدينة المنورة بعموم المواطنين والمقيمين للاتصال بمركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظة أو مخالفة بلدية للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //10:03ت م0024

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