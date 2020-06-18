السعودية اليوم / أكثر من 8 آلاف مستفيد من توصيل الأدوية بالمراكز الصحية بجازان



الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

واصلت "صحة جازان" تنفيذ مبادرة توصيل الأدوية عبر المراكز الصحية، إذ بلغ إجمالي عدد المستفيدين منذ بدء جائحة

وخصصت "صحة جازان" أرقاماً للتواصل بالقطاعات الصحية، يتم من خلالها استقبال اتصالات المستفيدين وإعادة صرف الدواء، وتوصيلها لهم في منازلهم عبر عدد من الفرق الطبية والمتطوعين بالمراكز الصحية.

وتستمر المراكز الصحية في تقديم خدمات الرعاية الأولية وسط إجراءات احترازية مشددة ضمن حزمة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها صحة جازان للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19) والحد من انتشاره.

// انتهى //

10:02ت م

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الرياض 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسواصلت "صحة جازان" تنفيذ مبادرة توصيل الأدوية عبر المراكز الصحية، إذ بلغ إجمالي عدد المستفيدين منذ بدء جائحة كورونا وحتى منتصف يونيو الجاري 8249 مريضاً.وخصصت "صحة جازان" أرقاماً للتواصل بالقطاعات الصحية، يتم من خلالها استقبال اتصالات المستفيدين وإعادة صرف الدواء، وتوصيلها لهم في منازلهم عبر عدد من الفرق الطبية والمتطوعين بالمراكز الصحية.وتستمر المراكز الصحية في تقديم خدمات الرعاية الأولية وسط إجراءات احترازية مشددة ضمن حزمة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها صحة جازان للوقاية من فيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19) والحد من انتشاره.// انتهى //10:02ت م0023

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