السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 59 اصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 59 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت 12.257 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 280 حالة وفاة .

// انتهى //

09:57ت م

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طوكيو 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) ، وحالة وفاة واحدة .وأفادت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت 12.257 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 280 حالة وفاة .// انتهى //09:57ت م0021

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