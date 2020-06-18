السعودية اليوم / "الذكاء الأسري" دورة تدريبية عن بعد بجمعية سعداء بنجران



نجران 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

نفذت جمعية التنمية الأسرية بمنطقة نجران سعداء أمس، دورة تدريبية بعنوان "الذكاء الأسري"، وذلك من خلال البث المباشر عبر تطبيق برنامج زووم.

وتناولت الدورة التعريف بمهارات الذكاء الأسري، وكيفية احتواء الذكاء الأسري للعديد من المشكلات الأسرية.

وتأتي الدورة ضمن البرامج والأنشطة التي تقيمها الجمعية خلال العام الحالي.

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09:50ت م

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