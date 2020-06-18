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شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية
عيار 21 سجل 182.40 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية 208.45 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 191.08 ريال.
وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 182.40 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 156.34 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 121.60 ريال.
في سياق متصل، سجلت أسعار الذهب عيار 12 مبلغ 104.23 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 6,483 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,459 ريالًا.
وانخفضت أسعار الذهب أمس مع صعود الدولار لكن المعدن النفيس استقر فوق مستوى 1700 دولار للأوقية (الأونصة) مدعومًا بمخاوف من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.
كان المعدن الأصفر صعد 2.6 % الأسبوع الماضي، محققًا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ العاشر من إبريل.
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