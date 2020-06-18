زوم تستعد لتشفير مكالمات الفيديو

2020-06-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت شركة زوم لخدمات الاتصالات المرئية، يوم أمس الأربعاء، أنها تعتزم تشفير مكالمات الفيديو من طرف إلى آخر بجميع خدماتها المجانية والمدفوعة للمستخدمين وطرح نسخة تجريبية في يوليو المقبل.

وأكدت الشركة أنها حريصة على منع إساءة الاستخدام، كما أنها ستتيح هذه الميزة للمستخدمين الذين يقدمون رقم هاتف موثوقاً فقط.

وكانت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، تعتزم في بادئ الأمر تدعيم التشفير للعملاء الذين يدفعون مقابل خدماتها فقط.

Advertisements

واجتذبت الشركة ملايين العملاء ممن يدفعون مقابل أو لا يدفعون، أثناء تفشي فيروس كورونا الذي أجبر الناس على العمل من المنزل، لكنها واجهت انتقادات بسبب أمور تتعلق بالخصوصية والأمن.

كما تعرضت شركة زوم للانتقادات لعدم الكشف عن كون خدماتها غير مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19