الحصيني يكشف توقعاته لـ طقس السعودية اليوم

2020-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني حالة الطقس اليوم الخميس وليلة الجمعة.

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وقال الحصيني في تغريدة له عبر تويتر، إنه يتوقع سقوط أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان وأجزاء من عمان واليمن، منبهًا من رياح متوسطة إلى شبه قوية على الشرقية والخليج ووسط الغربية ومتوسطة شرق الرياض والشمالية والساحل الغربي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على طول الساحلين الغربي والشرقي والمنطقة الشرقية للمملكة كذلك على أجزاء من وسط وشمال المملكة وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير وجازان والباحة.

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