قصة الفنانة التي غضب منها عادل إمام .. وضربها أحمد زكي بالقلم

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 18 يونيو 2020 09:14 صباحاً - Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2020-06-18 06:40:24Z | |
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة ليلى شعير رقم 80 والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية على مدار السنوات الماضية.
وقالت ليلى في لقاء تلفزيوني: على الرغم أن والدي كان نحاتا إلا أنه رفض عملي في الفن وقال (مفيش بنت عيلة تشتغل فنانة).
وأضافت: قلة أدواري وراؤها سفري مع زوجي إلى باريس وتركيزي في مجال عرض الأزياء.
واستدركت: كان المفروض أشارك في فيلم (عمارة يعقوبيان) بالدور اللي قامت بيه يسرا لكن اعتذرت لأن والدتي و زوجي كانوا مرضى وعادل إمام غضب مني.
وتابعت: حصلت على دور صغير في فيلم (الهروب) مع أحمد ذكي وتلقيت قلما منه وتم إعادة المشهد 20 مرة لكن كانت تجربة جيدة.