، رياح نشطة وأتربة مثارة.. تنبيه من "الأرصاد" لنجران ومحافظتين بالمنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حالة يصاحبها تدنٍّ في مستوى الرؤية وتستمر حتى الساعة 11 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظتي خباش وشرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة 11 مساءً.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس