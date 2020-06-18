645 مليون ريال خسائر فصلية لـ ساتورب وسيرا تربح 1.1 مليار

2020-06-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، تسجيل صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بلغ 645 مليون ريال خلال الربع الأول من 2020، مقابل تسجيلها أرباح 52 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، يعود سبب خسارة أرامكو توتال العربية للخدمات خلال الربع الحالي إلى القيام بأعمال صيانة مجدولة لوحدات خط الإنتاج الثاني للمصفاة في الربع الأول من عام 2020 والتي تسببت في انخفاض الدخل بالإضافة إلى انخفاض هوامش التكرير والبتروكيماويات الناجمة عن أوضاع السوق.

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أما مجموعة سيرا القابضة فأعلنت تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 1.1 مليار ريال خلال الربع الأول من 2020، مقابل تسجيلها أرباح 49 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك إلى بيع حصة المجموعة في استثمار شركة كريم بأرباح جزئية بلغ إجماليها 1.563 مليار ريال سعودي للربع الأول من العام الحالي 2020.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول” أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع القيمة الإجمالية للحجوزات في قطاع سفر الأفراد 667 مليون ريال بنسبة 11 %، كما سجلت الأعمال التجارية عبر الإنترنت 0,6 مليار ريال بزيادة قدرها 50٪، وحققت أعمال تأجير السيارات زيادة بنسبة 145٪ في الإيرادات لتصل إلى 121 مليون ريال.

وانخفضت إيرادات المجموعة بنسبة 22٪ في الربع الأول من العام 2020م، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019، ويعود السبب في ذلك، إلى انخفاض القيمة الإجمالية للحجوزات جراء التأثر بجائحة كورونا.

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