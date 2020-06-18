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فيديو.. موعد فتح جسر الملك فهد
المشاريع التطويرية مستمرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلط تقرير لبرنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، الضوء على ما تم إنجازه من مشاريع تطويرية في جسر الملك فهد الذي يربط بين المملكة والبحرين، والتي تهدف لتحقيق أعلى معايير الخدمة ورفع الطاقة الاستيعابية للجسر.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن في تصريحات إلى البرنامج إنه لم يصدر حتى الآن أي توجيهات تتعلق بعودة حركة المسافرين والسماح بالتنقل بين الدول، موضحًا أن الجميع على استعداد لاستقبال العابرين متى ما صدر قرار بهذا الخصوص.
وتابع المحيسن أن المشاريع التطويرية التي بدأت في الجسر خلال فترة تعليق السفر مستمرة، وتم إنجاز البوابات الإلكترونية فيما يتعلق بالشكل الهندسي، والتي تهدف لتحويل طريقة دفع الرسوم لتكون إلكترونية.
كما توقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشاريع التطويرية نهاية الشهر الجاري.
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