شكرا لقرائتكم فيديو.. المرور السري يقبض على سائق حاول الهروب لحظة استيقافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-18 فيديو.. المرور السري يقبض على سائق حاول الهروب لحظة استيقافه تم رصد المركبات المخالفة لنظام تظليل المركبات متابعات الخليج 365 - الرياض نفذ رجال المرور السري حملات مرورية مكثفة لرصد مرتكبي المخالفات المرورية في شوارع العاصمة الرياض. وأظهر مقطع فيديو نشره حساب سناب الداخلية تحرير المرور السري المخالفات بحق المخالفين، حيث تم رصد المركبات المخالفة لنظام تظليل المركبات والتي يتم قيادتها بدون لوحات سواء أمامية أو خلفية. Advertisements كما قبض رجال المرور على قائد مركبة حاول الهروب لحظة استيقافه وتم تحرير مخالفة بحقه، بالإضافة إلى حجز عدد من المركبات المخالفة. ووثق الفيديو تعقب المرور السري لقائدي المركبات المخالفة وتوقيفهم دون تعطيل الطريق.



تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر







تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. المرور السري يقبض على سائق حاول الهروب لحظة استيقافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.