2020-06-18

طريقة التواصل مع الأحوال المدنية في حالة الأمور الطارئة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الأحوال المدنية أن الخدمات المدرجة بنظام المواعيد في الوقت الحالي هي الخدمات الضرورية والتي لا تقبل التأجيل، وفي حال كان لدى المستفيد أمر طارئ بإمكانه التواصل عبر البريد الالكتروني: [email protected]

كما شددت الأحوال المدنية على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من تفشي فيروس كورونا.

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وقالت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “لسلامة الجميع نؤكد على عدم استقبال أي مستفيد دون وجود موعد إلكتروني مسبق داخل المكاتب.

وأضافت الأحوال المدنية، أن ذلك يأتي تطبيقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات ذات العلاقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأردفت أنه للحالات الطارئة التي لا تقبل التأجيل بإمكان الاتصال على الرقم الموحد أو الاتصال عبر البريد الإلكتروني.

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