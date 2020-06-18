مرتبط بـ كورونا وظهر في الجزائر .. معلومات عن مرض كاواساكي النادر

2020-06-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الجزائر تسجيل أول حالة إصابة بمرض كاواساكي في المستشفى الجامعي في باتنة.

وصرحت الدكتورة سعيدة براهمي رئيسة قسم طب الأطفال بالمستشفى الجامعي بن فليس التهامي بباتنة لصحيفة النهار الجزائرية بأن مرض كاواساكي يتعلق بطفل عمره نحو 3 سنوات، تقطن عائلته في عين توتة بباتنة.

وكاواساكي هو امتداد لفيروس كورونا ويصيب الأطفال، ويُعرف أيضًا بمتلازمة العقدة الليمفاوية المخاطية الجلدية، حيث يؤثر المرض في المقام الأول على الأطفال دون سن الخامسة، وفقًا لإدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS.

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ومن أعراض كاواساكي أن الأوعية الدموية تتورم ما قد يؤدي إلى مضاعفات في الشرايين التاجية (الأوعية الدموية التي تغذي القلب بالدم)، ويمكن أن يسبب المرض تمدد الأوعية الدموية، التي يمكن أن تؤدي إلى أزمة قلبية وأمراض القلب، وفي الحالات الأقل احتمالاً يمكن أن يحدث نزيف داخلي عندما ينفجر تمدد الأوعية الدموية.

وهناك بعض العلامات التي تشير إلى أن الشخص قد يكون مصابًا بمرض كاواساكي ومنها: تورم الغدد في الرقبة، وطفح جلدي، والشفاه الجافة والمتشققة، واحمرار العيون، واحمرار أصابع اليدين والقدمين، ودرجة حرارة عالية تستمر لأكثر من 5 أيام.

وتم اكتشاف داء كاواساكي لأول مرة في عام 1967 في اليابان، وتم اكتشاف حالات مماثلة بعد 9 سنوات في هاواي في الولايات المتحدة الأمريكية؛ مما جعل الباحثين يفترضون فرضية حول وجود فيروس خاص، في المنطقة ما بين اليابان وهواي، لكن هذا الافتراض لم يتم إثباته؛ وتشير الأبحاث الأخيرة إلى أن مصدر الداء هو جيني وراثي.

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