- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية، ثاني أكبر الولايات من حيث عدد السكان، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بينها 15 حالة لمسافرين عائدين من الخارج ويخضعون للحجر الصحي حاليًا.
ويشار إلى أن هذه هي أكبر زيادة يومية لحالات الإصابة الجديدة في الولاية منذ أكثر من شهر.
وعلى الصعيد الوطني الأسترالي؛ فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى مساء يوم اليوم الأربعاء إلى 7370 حالة إصابة، تعافى منها 6870 شخصًا، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة في الـ24 ساعة الماضية؛ حيث ما زال عدد الوفيات مستقرًّا عند 102 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد أستراليا
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 08:40 AM
ثاني أكبر الولايات من حيث عدد السكانأستراليا.. ولاية فيكتوريا تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا
أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية، ثاني أكبر الولايات من حيث عدد السكان، عن تسجيل 21 إصابة جديدة بينها 15 حالة لمسافرين عائدين من الخارج ويخضعون للحجر الصحي حاليًا.
ويشار إلى أن هذه هي أكبر زيادة يومية لحالات الإصابة الجديدة في الولاية منذ أكثر من شهر.
وعلى الصعيد الوطني الأسترالي؛ فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى مساء يوم اليوم الأربعاء إلى 7370 حالة إصابة، تعافى منها 6870 شخصًا، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة في الـ24 ساعة الماضية؛ حيث ما زال عدد الوفيات مستقرًّا عند 102 حالة وفاة.
، أستراليا.. ولاية فيكتوريا تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا.. ولاية فيكتوريا تسجل أكبر عدد إصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.