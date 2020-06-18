، الناطق باسم الجيش اليمني يُشيد بالدعم اللوجستي الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية لقوات بلاده ،

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أشاد الناطق الرسمي للجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، بالدعم اللوجستي والإسناد الجوي الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأكد وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قواته سيطرت على عدد من المواقع في منطقة صلب ونجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء.
ولفت إلى أن "المعارك الدفاعية والهجومية المتواصلة خلال الأسبوع المنصرم، أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة للمليشيات الحوثية في الأرواح والأسلحة والمعدات"؛ مؤكدًا أنه تم استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، علاوة على أسر عدد من عناصر المليشيات الحوثية؛ فيما لاذ البقية بالفرار.
ودعا القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى مقاومة المليشيات الحوثية، وعدم السماح بزج أبنائهم في المعارك الخاسرة ضد اليمنيين.الجيش اليمني مليشيا الحوثي
الناطق باسم الجيش اليمني يُشيد بالدعم اللوجستي الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية لقوات بلادهوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-18
أشاد الناطق الرسمي للجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، بالدعم اللوجستي والإسناد الجوي الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأكد وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قواته سيطرت على عدد من المواقع في منطقة صلب ونجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء.
ولفت إلى أن "المعارك الدفاعية والهجومية المتواصلة خلال الأسبوع المنصرم، أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة للمليشيات الحوثية في الأرواح والأسلحة والمعدات"؛ مؤكدًا أنه تم استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، علاوة على أسر عدد من عناصر المليشيات الحوثية؛ فيما لاذ البقية بالفرار.
ودعا القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى مقاومة المليشيات الحوثية، وعدم السماح بزج أبنائهم في المعارك الخاسرة ضد اليمنيين.
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
08:40 AM
أعلن السيطرة على عدد من المواقع في منطقة صلب ونجد العتق بمديرية نهم
أشاد الناطق الرسمي للجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، بالدعم اللوجستي والإسناد الجوي الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأكد وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن قواته سيطرت على عدد من المواقع في منطقة صلب ونجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء.
ولفت إلى أن "المعارك الدفاعية والهجومية المتواصلة خلال الأسبوع المنصرم، أسفرت عن وقوع خسائر كبيرة للمليشيات الحوثية في الأرواح والأسلحة والمعدات"؛ مؤكدًا أنه تم استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، علاوة على أسر عدد من عناصر المليشيات الحوثية؛ فيما لاذ البقية بالفرار.
ودعا القبائل في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى مقاومة المليشيات الحوثية، وعدم السماح بزج أبنائهم في المعارك الخاسرة ضد اليمنيين.
، الناطق باسم الجيش اليمني يُشيد بالدعم اللوجستي الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية لقوات بلاده ،
المصدر : الخليج 365
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