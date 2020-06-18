، نيوزيلندا تسجل أكبر تراجع في الناتج المحلي الإجمالي منذ 29 عامًا ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
سجلت نيوزيلندا، أكبر تراجع في الناتج المحلي الإجمالي منذ 29 عامًا؛ بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت هيئة الإحصاءات الرسمية الحكومية اليوم الخميس.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 1.6% في أول ثلاثة أشهر من العام.
وقال كبير مديري الهيئة بول باسكو: إن النتائج أظهرت تراجعًا كبيرًا في النشاط الاقتصادي مع استمرار قيود السفر وتحرك البلاد نحو الإغلاق.
وأضاف أن هذا أكبر انخفاض فصلي منذ انخفاض بنسبة 2.4% في مارس 1991، وأول انخفاض فصلي منذ ديسمبر 2010، وشهد الإغلاق الصحي وقف جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية في 24 مارس؛ مما ترك العديد من أجزاء الاقتصاد غير قادرة على العمل بشكل طبيعي.فيروس كورونا الجديد
نيوزيلندا تسجل أكبر تراجع في الناتج المحلي الإجمالي منذ 29 عامًاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-06-18
سجلت نيوزيلندا، أكبر تراجع في الناتج المحلي الإجمالي منذ 29 عامًا؛ بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت هيئة الإحصاءات الرسمية الحكومية اليوم الخميس.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 1.6% في أول ثلاثة أشهر من العام.
وقال كبير مديري الهيئة بول باسكو: إن النتائج أظهرت تراجعًا كبيرًا في النشاط الاقتصادي مع استمرار قيود السفر وتحرك البلاد نحو الإغلاق.
وأضاف أن هذا أكبر انخفاض فصلي منذ انخفاض بنسبة 2.4% في مارس 1991، وأول انخفاض فصلي منذ ديسمبر 2010، وشهد الإغلاق الصحي وقف جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية في 24 مارس؛ مما ترك العديد من أجزاء الاقتصاد غير قادرة على العمل بشكل طبيعي.
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
08:34 AM
بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا
سجلت نيوزيلندا، أكبر تراجع في الناتج المحلي الإجمالي منذ 29 عامًا؛ بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت هيئة الإحصاءات الرسمية الحكومية اليوم الخميس.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي الناتج المحلي تراجع بنسبة 1.6% في أول ثلاثة أشهر من العام.
وقال كبير مديري الهيئة بول باسكو: إن النتائج أظهرت تراجعًا كبيرًا في النشاط الاقتصادي مع استمرار قيود السفر وتحرك البلاد نحو الإغلاق.
وأضاف أن هذا أكبر انخفاض فصلي منذ انخفاض بنسبة 2.4% في مارس 1991، وأول انخفاض فصلي منذ ديسمبر 2010، وشهد الإغلاق الصحي وقف جميع الأنشطة التجارية غير الأساسية في 24 مارس؛ مما ترك العديد من أجزاء الاقتصاد غير قادرة على العمل بشكل طبيعي.
، نيوزيلندا تسجل أكبر تراجع في الناتج المحلي الإجمالي منذ 29 عامًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر نيوزيلندا تسجل أكبر تراجع في الناتج المحلي الإجمالي منذ 29 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.