شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..مقبرة حواء الأثرية قبل 77 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أظهرت صورة التُقطت قبل 77 عامًا، كيف كانت مقبرة حواء الأثرية بمحافظة جدة.

وظهرت المقبرة محاطة بسور أبيض، وسط حركة الجمال التي كانت سائدة في ذلك الوقت.

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وتقع مقبرة حواء في حي العمارية غرب جدة، وتم تسميتها بهذا الاسم نتيجة اعتقاد كان سائدا لدى البعض بأن حواء زوجة آدم عليه السلام دُفنت في ذلك الموقع.

ولا زال الخلاف قائما بين المؤرخين حول مقبرة حواء التاريخية هل تحوي رفات أم البشر أم إنها مجرد تسمية فقط.