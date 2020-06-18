شكرا لمتابعة خبر عن " الكهرباء " توضح كيفية طلب تعويض عن تلفيات انقطاع التيار المتكرر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت شركة الكهرباء، كيفية طلب تعويض عن التلفيات التي يخلفها الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.

ورد الحساب الرسمي للعناية بالمشتركين على شكوى مواطن، أفاد خلالها بأن الكهرباء تنقطع أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد، مشيرًا إلى أن بعض الأجهزة الكهربائية تعرضت للتلف، منها الثلاجة.

ومن جانبه أوضح الحساب أنه يمكن التقدم بطلب التعويض عن التلفيات بالتواصل مع مكتب خدمة المشتركين.

وأوضح أنه يجب إرفاق الطلب بـ: صورة من الهوية الوطنية -فواتير الصيانة والأضرار.