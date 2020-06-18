“أرامكو” تعلن استحواذها على حصة 70% في “سابك” مقابل أكثر من 259 مليار ريال

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أعلنت “أرامكو” أمس (الأربعاء) استحواذها على حصةٍ نسبتها 70% في سابك من صندوق الاستثمارات العامة، مقابل مبلغ 259.125 مليار ريال، ما يعادل 69.1 مليار دولار.

وتعد هذه الصفقة الأكبر في السوق المالية السعودية “تداول”، وهي تعزز من وجود أرامكو في قطاع البتروكيميائيات على مستوى العالم، الذي يتوقع أن يتصدر طليعة القطاعات الأسرع نموًا في الطلب خلال السنوات القادمة.

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وقال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إن هذه الصفقة تمثل إنجازًا تاريخيًا لأطرافها الثلاثة، لكونها توفر رأس المال لتعزيز استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل للصندوق، وتعزز جهود أرامكو لتطوير أعمالها في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، وتقدِّم لسابك مساهمًا استراتيجيًا جديدًا في قطاع الطاقة.

من جهته، أوضح رئيس أرامكو المهندس أمين الناصر أن الصفقة ستحقق لأرامكو هدفها الاستراتيجي في أن تكون الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة والكيميائيات..، مبيناً أن الصلابة والمرونة المالية التي تتمتع بها الشركة مكّنتها في ظل تحديات وتداعيات “كورونا” من إتمام هذه الصفقة، التي ستمثل قفزة كبيرة نحو المزيد من التكامل وتنويع مصادر الدخل.

وقد تم تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لـ”سابك”، وعضوية اثنين من سابك و3 من أرامكو، وذلك لرفع التوصيات بشأن سبل التعاون والتكامل بين الشركتين، والذي يتوقع أن يخلق قيمة إضافية لهما.