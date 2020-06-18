سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات تجاوزت 6.1 مليار ريال

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفعاً 1.46 نقطة ليقفل عند مستوى 7309.67 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.1 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 330 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 278 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 124 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق، وأليانز إس إف، والإنماء طوكيو م، والجوف، والدرع العربي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الصقر للتأمين، وجاكو، وتهامة، وتبوك الزراعية، وأسواق المزرعة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 5.88%

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، والإنماء، وجاكو، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سيرا، ودار الأركان، والراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 321.97 نقطة ليقفل عند مستوى 9495.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 31 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1462 صفقة.

