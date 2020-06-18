اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات تُصدر تحذيرًا بشأن دواء الديكساميثازون

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نبَّهت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بأن دواء الديكساميثازون، يُعتبر من العناصر المحظورة رياضيًا داخل المنافسة من ضمن مجموعة الستيرويدات القشرية، وأهابت اللجنة بجميع الرياضيين في حال الحاجة له لغرض طبي، التقدم بطلب استثناء علاجي من خلال موقع اللجنة الإلكتروني.

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وقالت اللجنة، إن اللاعبين الذين لديهم حالات طبية تستدعي استخدام عنصر محظور أو طريقة محظورة؛ عليهم الحصول على استثناء للاستخدام العلاجي من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، أو من الاتحاد الدولي للعبة.

ووفق اللجنة، يتوجب على اللاعبين تقديم طلب الحصول على الاستثناء للاستخدام العلاجي، فور معرفتهم بالحاجة لاستخدام عنصر أو طريقة محظورة، كما يتوجب عليهم الحصول على هذا الاستثناء قبل مشاركتهم في أي منافسة، وتُستثنى من ذلك الحالات الإسعافية.

وتابعت، أن شروط تقديم الطلب، تتضمن تعبئة طلب الاستثناء للاستخدام العلاجي الموجود بالموقع، مع ذكر أسماء الأدوية التي يرغب اللاعب الحصول على استثناء للاستخدام العلاجي لها، وإرفاق تقرير طبي مفصل من مستشىفى معترف به، على أن يشتمل التقرير على الفحص السريري لحالة المريض، ولا بد أن يشتمل التقرير على أسماء الأدوية، التي يرغب اللاعب في الحصول على استنثاء للاستخدام العلاجي لها، ومدة الاستخدام، وعدد مرات الاستخدام.

