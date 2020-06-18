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أعلنت وزارة الصحة، استكمال تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة (تأكد) للفحص الموسع لفيروس كورونا، كما أعلنت سابقا أنها أعدّت 233 عيادة “تطمن” في المراكز الصحية. فما الفرق بينهما؟.
وأوضحت أنه في حال شعرت بأحد أعراض فيروس كورونا، اتجه فوراً إلى عيادات “تطمن” بدون أخذ موعد، حتى في ساعات منع التجول، بعد أن تحصل على تصريح طبي من تطبيق “توكلنا”.
وأضافت أنه في حال عدم وجود أعراض لديك لفيروس كورونا وأردت التأكد فقط..، فيمكنك ذلك بحجز موعد في أي مركز من مراكز مبادرة “تأكد” الثابتة أو المتحركة، عبر تطبيق “صحتي”.
???? *مراكز تأكد* للفحص عن كورونا بكل سهولة وأمان، يمكنك إجراء فحص كورونا عبر مراكز ثابتة ومتنقلة.
من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي : onelink.to/yjc3nj
كانت هذه تفاصيل خبر حتى لا يختلط عليك الأمر.. “الصحة” توضح متى تذهب لعيادات “تطمن” ومتى تذهب لمراكز “تأكد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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