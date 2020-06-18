بالفيديو .. خطوات طلب خدمة الإفراغ العقاري عبر تطبيق “الموثِّق” الإلكتروني

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أوضحت وزارة العدل كيفية تقديم الطلب والحصول على خدمة الإفراغ الإداري عبر تطبيق “الموثِّق” الإلكتروني، عن بعد دون موعد أو انتظار.
وأوضحت الوزارة في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع “تويتر” خطوات الدخول على تطبيق الموثق وتقديم طلب الإفراغ العقاري والحصول على الخدمة، مبينة أنها تبدأ بإدخال رمز التفعيل، ثم طلب توثيق جديد.
وأشارت إلى أنه يمكن طلب الخدمة في موقع المستفيد أو موقع الموثق..، ثم تقديم الطلب، وعقب ذلك عرض تفاصيل الطلب واختيار العرض المالي المناسب.
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