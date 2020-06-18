الأمير “محمد بن خالد بن طلال ” يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد نجاته من حادث مروع

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كشف الأمير الشاب، محمد بن خالد بن طلال ، أمس الأربعاء، عن تفاصيل حالته الصحية، بعد يوم واحد من تعرضه لحادث سيارة مروع، كاد أن يودي بحياته.
وقال الأمير عبر تويتر، إنه يرقد في العناية المركزة حاليًا، لكنه بصحة وسلامة على حد تعبيره. وكتب في أول تعليق له بعد الحادث: ”الحمد لله على كل حال أنا بخير وصحة وسلامة و أبشركم الحمد لله أنا طيب وفي العناية المركزة واللهم لك الحمد و شكر“.
والأمير محمد بن خالد، هو شقيق الأمير الوليد بن خالد، الذي يحمل اسم عمه رجل الأعمال البارز، الوليد بن طلال، ويرقد في السرير دون حراك منذ دخوله في غيبوبة، قبل نحو 14 عامًا، على خلفية تعرضه لحادث مروري، والذي أطلق عليه ”الأمير النائم“.
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