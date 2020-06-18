القبض على تشكيل عصابي تورط في سلب المارة باستخدام سـلاح ناري بالرياض

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أعلنت شرطة منطقة الرياض تمكن أجهزتها الأمنية من القبض على تشكيل عصابي تورط في ارتكاب جرائم سلب المارة باستخدام سـلاح ناري. وأوضح متحدث شرطة المنطقة، العقيد شاكر التويجري، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على التشكيل العصابي المكون من 3 مواطنين في العقد الثاني من العمر.

وأضاف أنهم ارتكبوا 15 جريمة سلب للمارة باستخدام سـلاح ناري، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.





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