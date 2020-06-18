أخبار السعودية في 24 ساعة.. الصحة تعتمد «ديكساميثازون» في علاج كورونا.. وتحذير من الرقابة على المنشطات بشأن العقار

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الأربعاء، حيث قامت وزارة الصحة باعتماد عقار «ديكساميثازون» ضمن بروتوكولاتها لمواجهة زيادة الوفيات؛ جراء فيروس كورونا المستجد، فيما استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ثلاث رحلات مخصصة لعودة المواطنين من الخارج... وإلى التفاصيل:

بعد اعتماد الصحة استخدامه.. «ديكساميثازون» إنجاز علمي بريطاني يعطي أملًا لمصابي كورونا

جاء إعلان وزارة الصحة، اعتماد عقار «ديكساميثازون» ضمن بروتوكولاتها لمواجهة زيادة الوفيات؛ جراء فيروس كورونا المستجد، تأكيدًا جديدًا على الإنجاز العلمي البريطاني، فيما وصفت منظمة الصحة العالمية الدواء الجديد بالسبق العلمي، وينتظر ملايين المرضى حول العالم الدواء كأمل يُنهي معاناتهم، ويكون فرصة لهم للنجاة من الوباء.

اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات تُصدر تحذيرًا بشأن دواء الديكساميثازون

نبَّهت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بأن دواء الديكساميثازون، يُعتبر من العناصر المحظورة رياضيًا داخل المنافسة من ضمن مجموعة الستيرويدات القشرية، وأهابت اللجنة بجميع الرياضيين في حال الحاجة له لغرض طبي، التقدم بطلب استثناء علاجي من خلال موقع اللجنة الإلكتروني.

وزارة الصحة تعلن تفاصيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة «تأكد»

كشفت وزارة الصحة، اليوم، استكمالها تشغيل أعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة «تأكد» في مختلف مناطق المملكة، ضمن عملية الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

التفاصيل الكاملة لخريطة التعافي الجديدة من كورونا بالمملكة.. جدة تتصدر بـ321 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد البالغ عددها 2122 حالة في المملكة؛ حيث تصدرت جدة أعلى نسب الشفاء بـ321 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ258 حالة ثم الدمام بـ257 حالة.

بالفيديو.. «الدوسري»: التوسع في الفحوصات وراء ارتفاع أرقام مصابي كورونا في المملكة

كشف الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود، المختص علم البيانات الدكتور حمود الدوسري، عن أسباب زيادة عدد المصابين بـ(كورونا المستجد) على مستوى المملكة مقارنة بدول أخرى أكثر عددًا في السكان، وعزى ارتفاع عدد الإصابات في مدينة الرياض على سبيل المثال إلى سببين، الأول هو ارتفاع عدد السكان المقدر بـ7 ملايين نسمة عنه في المناطق الأخرى، والثاني أن وزارة الصحة قامت بإجراء فحوصات متزايدة عنها في بقية المناطق.

الموجة الثانية.. العالم يتأهب لهجمة أخرى متوقعة من كوفيد-19

أعلنت الصين ظهور إصابات جديدة بالفيروس التاجي بسوق غذائي يستقبل آلاف الزوار، وحذر العلماء الآن من أن السلالة الجديدة من الفيروس، يمكن أن تكون أكثر عدوى، كما كشفت عن 32 حالة عدوى جديدة بمرض كوفيد-19، الأربعاء، لترتفع حصيلة الحالات خلال هذا الأسبوع إلى 137 حالة، ولم تشهد العاصمة الصينية أي إصابات محلية على مدى 57 يومًا قبل ظهور الحالات الأخيرة.

وزير الداخلية يوجه باستمرار تطوير المناهج والعلوم بكلية الملك فهد الأمنية

وجَّه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باستمرار تطوير المناهج الأكاديمية والعلوم المرتبطة بالعمل الأمني، التي تقدمها كلية الملك فهد الأمنية في برامجها التدريبية والتعليمية، لضمان مواكبة التطورات العلمية والعملية في المجال الأمني.

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بالصور.. مطار الملك عبدالعزيز يستقبل 3 رحلات جديدة للعائدين من الخارج

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ثلاث رحلات مخصصة لعودة المواطنين من الخارج، اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنّ الرحلات المشار إليها قادمة من مطارات (لوس أنجلوس وعمان والقاهرة)؛ ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج.

النيابة العامة: الحكم على 28 متهمًا في قضية غسل أموال بالسجن 194 سنة ومصادرة 16 مليار ريال

صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات الدائرة المختصة مع 38 متهمًا في جرائم غسل للأموال، أظهرت ممارسات غير مشروعة منطوية على الإخفاء والتمويه لمتحصلات مالية كبيرة غير شرعية، ومحاولة تبييضها وإضفاء الشرعية لها، وذلك عبر ربط معطيات الجرائم ونمطها الإجرامي ببعضها، وإجراء التحقيق المالي الموازي.

فيديو.. تفاصيل عودة نشاط السياحة في المملكة نهاية شوال الجاري

جدد وزير السياحة أحمد الخطيب، اليوم الأربعاء، على هامش الاجتماع الطارئ لوزراء السياحة العرب؛ برئاسة السعودية، التأكيد على أن عودة قطاع السياحة في المملكة للعمل على مدار 24 ساعة بنهاية شهر شوال الجاري.

إنفوجراف.. الأحساء ومكة تسجلان أعلى درجة حرارة في المملكة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أعلى درجات الحرارة، التي سُجلت في المملكة، اليوم الأربعاء، والتي رصدها المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، كما سجَّلت الباحة أقل درجة حرارة، مسجلة اليوم (27 درجة مئوية).

الأرصاد تتوقع «طقس الخميس»: سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها بشأن الأحوال الجوية ليوم غدٍ الخميس؛ لافتةً إلى أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة على 3 مناطق هي مرتفعات (عسير، جازان والباحة).

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