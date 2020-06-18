«النمر» يكشف أسباب حظر استخدام الرياضيين لـ«ديكساميثازون».. ويؤكد: فاعليته قوية في مواجهة أمراض المناعة

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، سبب حظر استخدام دواء الـ«ديكساميثازون».

وقال النمر في تصريحات لـ«عاجل»، إنَّ الـ« ديكساميثازون» نوع من أنواع الكورتيزون العالي القوة، وهو ممنوع استخدامه للرياضيين؛ لأنه أحد أنواع المنشطات، ويؤثِّر على أداء العضلات.

وأوضح النمر، أنَّ « ديكساميثازون» كان يُستخدم كمنشطٍ ويرفع الضغط، كما أنه يؤثّر على ضخامة العضلات، لافتًا إلى أنه من الأدوية الممنوعة دوليًّا في الملاعب.

وأكد النمر أنَّ « ديكساميثازون» دواء له فاعلية قوية في الطبّ ويستخدم في أمراض المناعة، وتم استخدامه حديثًا للمساعدة في علاج مرضى «كورونا»، مُشددًا على أنه ليس علاجًا أو وقاية من الفيروس، لكنه يُساهم في تقليل نسبة الوفيات 30% للحالات الحرجة.

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وأضاف: بدأت بالفعل اليوم مع إحدى مريضاتي به وبدأت تستخدمه بالفعل، وهو من الأدوية الفعَّالة.

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