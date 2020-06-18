السعودية اليوم / الصين تعلن تسجيل 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا غالبيتهم في بكين



بكين 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واس

أعلنت الصين اليوم الخميس تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس

ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية في الصين أن من بين هذه الحالات هناك 4 حالات لوافدين من الخارج.

وأوضحت أن معظم الحالات المسجلة (21 حالة) كانت في العاصمة بكين ، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس.

// انتهى //

06:14ت م

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بكين 26 شوال 1441 هـ الموافق 18 يونيو 2020 م واسأعلنت الصين اليوم الخميس تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية في الصين أن من بين هذه الحالات هناك 4 حالات لوافدين من الخارج.وأوضحت أن معظم الحالات المسجلة (21 حالة) كانت في العاصمة بكين ، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بالفيروس.// انتهى //06:14ت م0003

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