محمد بن مسعود - الدمام - "الروقي" بصحة الطائف يحصل على الماجستير صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-18 حصل الاختصاصي ، خالد بن محمد الروقي ، والذي يعمل بإدارة الصحة العامة في صحة الطائف ، على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية بالمجال الطبي. 18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 01:46 AM Advertisements حصل الاختصاصي ، خالد بن محمد الروقي ، والذي يعمل بإدارة الصحة العامة في صحة الطائف ، على درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية بالمجال الطبي. ، "الروقي" بصحة الطائف يحصل على الماجستير ،

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