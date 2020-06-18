، بلدية الليث تغلق سوبر ماركت وُجدت به فئران وحشرات ،

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ضمن حملة الرقابة البلدية المتواصلة على مستوى الأنشطة التجارية بمحافظة الليث والمراكز والقرى التابعة لها، قامت بلدية محافظة الليث بإغلاق سوبر ماركت داخل المحافظة، وذلك بعد أن تم ضبط فئران وحشرات على أرفف عرض المواد الغذائية.
ويعد ذلك بطبيعة الحال تجاوزًا على مستوى الاشتراطات الصحية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المنشأة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية حيال ذلك.
يُذكر أن البلدية تكثف جهودها الرامية إلى رفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة، وتشديد الرقابة الصحية من خلال تنفيذ الجولات والزيارات التفتيشية على مستوى الأنشطة التجارية، للتأكد من مدى التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية من عدمه؛ الأمر الذي يؤدي بنهاية المطاف إلى ضمان سلامة الأغذية، والحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك.
بلدية الليث تغلق سوبر ماركت وُجدت به فئران وحشراتعوض الفهمي الخليج 365 2020-06-18
ضمن حملة الرقابة البلدية المتواصلة على مستوى الأنشطة التجارية بمحافظة الليث والمراكز والقرى التابعة لها، قامت بلدية محافظة الليث بإغلاق سوبر ماركت داخل المحافظة، وذلك بعد أن تم ضبط فئران وحشرات على أرفف عرض المواد الغذائية.
ويعد ذلك بطبيعة الحال تجاوزًا على مستوى الاشتراطات الصحية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المنشأة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية حيال ذلك.
يُذكر أن البلدية تكثف جهودها الرامية إلى رفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة، وتشديد الرقابة الصحية من خلال تنفيذ الجولات والزيارات التفتيشية على مستوى الأنشطة التجارية، للتأكد من مدى التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية من عدمه؛ الأمر الذي يؤدي بنهاية المطاف إلى ضمان سلامة الأغذية، والحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك.
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
12:59 AM
تم العثور عليها على أرفف عرض المواد الغذائية
ضمن حملة الرقابة البلدية المتواصلة على مستوى الأنشطة التجارية بمحافظة الليث والمراكز والقرى التابعة لها، قامت بلدية محافظة الليث بإغلاق سوبر ماركت داخل المحافظة، وذلك بعد أن تم ضبط فئران وحشرات على أرفف عرض المواد الغذائية.
ويعد ذلك بطبيعة الحال تجاوزًا على مستوى الاشتراطات الصحية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المنشأة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية حيال ذلك.
يُذكر أن البلدية تكثف جهودها الرامية إلى رفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة، وتشديد الرقابة الصحية من خلال تنفيذ الجولات والزيارات التفتيشية على مستوى الأنشطة التجارية، للتأكد من مدى التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية من عدمه؛ الأمر الذي يؤدي بنهاية المطاف إلى ضمان سلامة الأغذية، والحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلك.
، بلدية الليث تغلق سوبر ماركت وُجدت به فئران وحشرات ،
المصدر : الخليج 365
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