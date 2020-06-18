، "حمدالله " يجدد الميثاق 3 سنوات.. "موسى" أعلن حبه.. والسعي للظفر بخدمات "امرابط " ،

محمد بن مسعود - الدمام - أزمة تجديد العقود تضع إدارة النصر في سباق مع الزمن

مع بدء العد التنازلي لاستئناف الموسم الكروي في المملكة باتت أغلب الأندية في حالة طوارئ بسبب مشكلة عقود اللاعبين التي تنتهي قبل استئناف الدوري وهو ما أدخلها في دوامة مفاوضات من جديد كونها مهددة بفقدان عدد من اللاعبين مع انطلاق شارة البداية.

منذ أن قررت وزارة الرياضة رفع تعليق النشاط الرياضي وتحديد يوم الأحد القادم موعداً لعودة التدريبات دخلت إدارة النصر في سباق مع الزمن لتجديد عقود محترفيها الأجانب أو تمديدها على أقل تقدير حتى نهاية الموسم الجاري.

مفاوضات "مايكون " و"جونز"

البداية كانت مع المدافع البرازيلي مايكون بيريرا، الذي تنتهي فترة إعارته في نهاية الشهر الجاري من أجل تمديدها من قبل ناديه غلطة سراي التركي أو شراء المدة المتبقية من عقده.

في حين كانت المفاوضات مع حارس الفريق الاسترالي برادلي جونز بشأن تمديد عقده لنهاية الموسم معقدة حيث انتهت برفضه التمديد.

فيما يخص متوسط الميدان "البرازيلي " بيتروس فإن الأمور تبدو محسومة لرغبة الطرفين في التجديد فاللاعب أبدى اشتياقه لنادي النصر حينما نشر على حسابه الرسمي عبر موقع مشاركة الصور "انستغرام" صوراً له أثناء الاحتفال في إحدى المباريات، معلقاً عليها "مشتاق لك يا نصر" بالمقابل الإدارة مطالبة بالتجديد له نزولاً عند رغبة مدرب الفريق البرتغالي روي فيتوريا الذي طالب ببقائه مع الفريق.

"امرابط" و" موسى".. رغبة البقاء

لا يختلف الحال عند نجم الفريق "المغربي " نور الدين امرابط فعقده ساري المفعول حتى نهاية الموسم المقبل ومع ذلك إدارة النصر تجهز عقداً جديداً للمحافظة على اللاعب لاسيما بعدما أبدت عدة أندية عربية وأجنبية اهتمامها بالظفر بخدمات النجم المغربي.

في حين أن النجم "النيجيري " أحمد موسى واضح منذ البداية مؤكداً بقاءه مع النصر في أكثر من مناسبة وآخرها في مقابلة مع قناة "سوبر سبورت" قائلاً :"هناك شائعات تتحدث عن رحيلي من صفوف النصر، ولكن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق، أنا أحب النصر بشدة وأريد الاستمرار رفقة الفريق حتى نهاية عقدي".

"حمدالله ".. 3 سنوات

لا خوف على مصير هداف الفريق والدوري السعودي " المغربي " عبدالرزاق حمدالله فهو باق مع النصر كونه مرتبطاً مع حامل لقب الموسم الماضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم بعدما جدد عقده الصيف الفائت، وهذا ما يسري على النجم "جوليانو" الذي مازال في عقده موسم كامل إضافة إلى أن إدارة النادي ترغب في إهدائه عقداً جديداً يستمر فيه مع الفريق لعدة مواسم مقبلة نظير ما يقدمه من أداء رائع.

جهود إدارة النصر لم تقف عند تجديد عقود اللاعبين فقط بل امتدت إلى وصولها إلى اتفاق مع المدرب روي فيتوريا لتجديد عقده لموسمين إضافيين للحفاظ على استقرار الفريق.