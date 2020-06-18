شكرا لمتابعة خبر عن عبداللطيف آل الشيخ: المغرد السعودي يملك من الحجج ما يُلجم به الأعداء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه الشاعر عبداللطيف آل الشيخ، رسالة إلى أعداء المملكة، مؤكدًا أن المغرد السعودي يملك من الحجج ما يُلجم به الأعداء، وأن دفاعه عن وطنه نابع من ولاء و إخلاص تام لأرضه وولاة أمره.
وقال آل الشيخ: إن المعادين للمملكة " كلما كادوا أفسد السعودي كيدهم، و كلما كالوا أخسر كيلهم و كلما فجروا أخرسهم بالحق ".
وأضاف: " فلنكن جميعاً يداً من حديد تضرب كل من أراد بهذا الوطن و ولاة أمره و شعبه بسوء " .
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