شكرا لمتابعة خبر عن مساجد مكة تستعد لاستقبال المصلين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثقت مجموعة من الصور، استعدادت مساجد مكة المكرمة لاستقبال المصلين، مع قرب موعد السماح بصلوات الجماعة في المساجد. وثقت مجموعة من الصور، استعدادت مساجد مكة المكرمة لاستقبال المصلين، مع قرب موعد السماح بصلوات الجماعة في المساجد. وبدأت أمانة مكة المكرمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، بوضع الملصقات التي تحدد أماكن المصلين لتحقيق التباعد الاجتماعي، وتنفيذ البروتوكولات الصحية التي أقرتها الجهات المختصة لمواجهة جائحة كورونا. ومن المقرر عودة صلاة الجماعة بمساجد مكة المكرمة في 28 شوال الجاري. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مساجد مكة تستعد لاستقبال المصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.